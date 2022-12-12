Лепс возместил ущерб избитому у бара петербуржцу и извинился

Лепс выплатил компенсацию за моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке с ним и его охранником петербуржцу Дмитрию Горбачёву, стороны достигли мира. Об этом Лайфу сообщил адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

"Сегодня, 12 декабря 2022 года, нами подано в Управление организации дознания Санкт-Петербурга заявление о прекращении уголовного дела в отношении Лепсверидзе Г.В. и Урюпина В.Г. в связи с примирением потерпевшего с ними, что и предусмотрено уголовным законодательством РФ", — заявил юрист.