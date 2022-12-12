Лепс возместил ущерб избитому у бара петербуржцу и извинился
Избитый Лепсом петербуржец попросил прекратить уголовное дело после получения компенсации
Лепс выплатил компенсацию за моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке с ним и его охранником петербуржцу Дмитрию Горбачёву, стороны достигли мира. Об этом Лайфу сообщил адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.
"Сегодня, 12 декабря 2022 года, нами подано в Управление организации дознания Санкт-Петербурга заявление о прекращении уголовного дела в отношении Лепсверидзе Г.В. и Урюпина В.Г. в связи с примирением потерпевшего с ними, что и предусмотрено уголовным законодательством РФ", — заявил юрист.
Хейфец отметил, что "причинённый моральный и материальный вред возмещён полностью, извинения принесены и приняты".
"Считаем инцидент полностью исчерпанным. Интересы Григория Лепса представлял адвокат Кучерена Анатолий Григорьевич, сыгравший важную роль в примирении сторон", — добавил адвокат.
Напомним, в начале декабря Григорий Лепс устроил драку с посетителем бара в Петербурге. Судя по видео, артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил охранник музыканта. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. У петербуржца зафиксировали ушибы и перелом носа. Причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды. Правоохранители завели уголовное дело по факту драки.
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LIFE / Эмин Калантаров