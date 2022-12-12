Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 декабря, 11:20

Лепс возместил ущерб избитому у бара петербуржцу и извинился

Избитый Лепсом петербуржец попросил прекратить уголовное дело после получения компенсации

Лепс выплатил компенсацию за моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке с ним и его охранником петербуржцу Дмитрию Горбачёву, стороны достигли мира. Об этом Лайфу сообщил адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

"Сегодня, 12 декабря 2022 года, нами подано в Управление организации дознания Санкт-Петербурга заявление о прекращении уголовного дела в отношении Лепсверидзе Г.В. и Урюпина В.Г. в связи с примирением потерпевшего с ними, что и предусмотрено уголовным законодательством РФ", — заявил юрист.

Хейфец отметил, что "причинённый моральный и материальный вред возмещён полностью, извинения принесены и приняты".

"Считаем инцидент полностью исчерпанным. Интересы Григория Лепса представлял адвокат Кучерена Анатолий Григорьевич, сыгравший важную роль в примирении сторон", — добавил адвокат.

Гоблин Пучков — о драке Лепса в Петербурге: Все должны держать себя в руках

Гоблин Пучков — о драке Лепса в Петербурге: Все должны держать себя в руках

Напомним, в начале декабря Григорий Лепс устроил драку с посетителем бара в Петербурге. Судя по видео, артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил охранник музыканта. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. У петербуржца зафиксировали ушибы и перелом носа. Причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды. Правоохранители завели уголовное дело по факту драки.


Обложка ©

LIFE / Эмин Калантаров

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров