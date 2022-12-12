12-летний мальчик утонул в ванной из-за водонагревателя во время семейных каникул в Москве

В Москве 12-летний мальчик утонул в ванной, надышавшись угарным газом из-за установленного с нарушениями водонагревателя. Трагедия произошла в арендованной квартире, которую сняла посуточно приехавшая отдохнуть в столице семья из Иркутска, пишет SHOT.

Отец подростка рассказал, что они с супругой, дочерью и сыном весь день гуляли по Москве. Вечером перед сном подросток решил принять ванну. Через 20 минут, по словам мужчины, он пошёл проверить сына и обнаружил его лежащим в ванной вниз головой. Семья сразу вызвала скорую помощь, в тот момент мальчик был ещё жив, слышалось сердцебиение. Врачи пытались реанимировать школьника, но безуспешно.

По данным SHOT, следствие уже установило, что подросток надышался угарным газом и потерял сознание, после чего наглотался воды. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, так как газовый водонагреватель Bosch был установлен неправильно.