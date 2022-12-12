12-летний мальчик утонул в ванной из-за водонагревателя во время семейных каникул в Москве
В Москве подросток утонул в ванной из-за установленного не по правилам водонагревателя
В Москве 12-летний мальчик утонул в ванной, надышавшись угарным газом из-за установленного с нарушениями водонагревателя. Трагедия произошла в арендованной квартире, которую сняла посуточно приехавшая отдохнуть в столице семья из Иркутска, пишет SHOT.
Отец подростка рассказал, что они с супругой, дочерью и сыном весь день гуляли по Москве. Вечером перед сном подросток решил принять ванну. Через 20 минут, по словам мужчины, он пошёл проверить сына и обнаружил его лежащим в ванной вниз головой. Семья сразу вызвала скорую помощь, в тот момент мальчик был ещё жив, слышалось сердцебиение. Врачи пытались реанимировать школьника, но безуспешно.
По данным SHOT, следствие уже установило, что подросток надышался угарным газом и потерял сознание, после чего наглотался воды. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, так как газовый водонагреватель Bosch был установлен неправильно.
Накануне сообщалось, что семья из трёх человек — супруги и их 18-летний сын — была найдена мёртвой в однокомнатной квартире в подмосковном Подольске. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. По предварительной версии, причиной гибели стало отравление угарным газом.
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