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12 декабря, 10:59

В петербургском аэропорту Пулково задержали около 10 рейсов из-за циклона "Биргит-3"

В Петербургском аэропорту Пулково из-за циклона "Биргит-3" задержаны по меньшей мере десять рейсов. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", пассажиры не могут вылететь в Москву, Казань, Чебоксары, Мурманск, Калининград, Сочи и Минск. Работа воздушной гавани осложняется сильным боковым ветром и метелью.

Более тысячи дворников и единиц техники борются с циклоном "Биргит" в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Скорость порывов северо-восточного ветра может достигать 20 м/с, а в прибрежных районах города — 23 м/с. Также непогода принесла в Северную столицу девятибалльные пробки, а с её последствиями борются около тысячи дворников и ещё столько же единиц техники. Они очищают улицы, тротуары, а также подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

В комитете по благоустройству города проинформировали, что с утра на петербургские улицы выпало три сантиметра осадков, а по прогнозу синоптиков, слой снега может увеличиться до 15 сантиметров.

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А Москву накрыл тропический ливень — Лайф показывал видео погодного ЧП. В Департаменте транспорта столицы попросили автолюбителей соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также избегать резких манёвров.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Шандрыголов

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