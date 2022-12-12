Мбаппе отправил Роналду эмодзи "козла", и послание оказалось величайшим комплиментом

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал пост форварда команды Португалии Криштиану Роналду сообщением из трёх эмодзи: "короны", "сложенных в молитве рук" и "козла". Так он отреагировал в соцсетях на слова португальца о несбывшейся заветной мечте победить на чемпионате мира по футболу.

К слову, рогатое животное — вовсе не оскорбление в адрес Роналду. В английском языке слово goat, означающее "козёл", созвучно с аббревиатурой GOAT. Последняя расшифровывается как "greatest of all time", что переводится как "самый лучший за всю историю". Впрочем, не вышла бы боком такая краткость Мбаппе, ведь не все фанаты могут увидеть в эмодзи с парнокопытным комплимент великому футболисту.