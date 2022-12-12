Мбаппе отправил Роналду эмодзи "козла", и послание оказалось величайшим комплиментом
Мбаппе оставил эмодзи "короны" и "козла" в комментариях к посту Роналду о вылете с ЧМ
Криштиану Роналду. Фото © ТАСС / AP / Petr David Josek
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал пост форварда команды Португалии Криштиану Роналду сообщением из трёх эмодзи: "короны", "сложенных в молитве рук" и "козла". Так он отреагировал в соцсетях на слова португальца о несбывшейся заветной мечте победить на чемпионате мира по футболу.
К слову, рогатое животное — вовсе не оскорбление в адрес Роналду. В английском языке слово goat, означающее "козёл", созвучно с аббревиатурой GOAT. Последняя расшифровывается как "greatest of all time", что переводится как "самый лучший за всю историю". Впрочем, не вышла бы боком такая краткость Мбаппе, ведь не все фанаты могут увидеть в эмодзи с парнокопытным комплимент великому футболисту.
Напомним, Роналду разрыдался после поражения национальной сборной от Марокко на ЧМ-2022 в Катаре. Он также написал в соцсетях, что победа в чемпионате мира по футболу была самой амбициозной мечтой в его карьере. Вероятнее всего, это последние соревнования подобного уровня в карьере 37-летнего португальца.