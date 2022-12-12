Арбитр матча Нидерланды – Аргентина отстранён от ЧМ-2022 после рекорда по жёлтым карточкам
Испанского арбитра Лаоса отстранили от ЧМ-2022 в Катаре после матча Аргентины с Нидерландами
Главный арбитр матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины Антонио Мигель Матеу Лаос был отстранён от игр текущего турнира. Об этом сообщает испанская радиостанция Cope.
После встречи работу Лаоса раскритиковали капитан аргентинской сборной Лионель Месси и вратарь команды Эмилиано Мартинес. Против Ассоциации футбола Аргентины из-за неуважительных высказываний футболистов в адрес судьи открыли дисциплинарное дело.
Матеу Лаос работал на трёх матчах ЧМ: помимо 1/4 игры Нидерланды – Аргентина он обслуживал встречи группового этапа Катар – Сенегал и Иран – США. Арбитр показал в матче Нидерланды – Аргентина 17 жёлтых карточек (что стало новым рекордом чемпионатов мира) и одну красную.
Напомним, что матч Аргентина – Нидерланды завершился победой южноамериканцев в серии послематчевых пенальти. При этом оранжевые по ходу встречи сумели отыграться со счётом 0:2 и перевести матч в дополнительное время. Игра была богатой на крайне эмоциональные события и стычки, а после матча главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси оскорбил игрока команды Нидерландов Ваута Вегхорста во время интервью.
ТАСС / Рicture-alliance / Frank Hoermann / SVEN SIMON