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12 декабря, 10:37

В Курской области опровергли слухи о введении военного положения

Власти Курской области назвали чушью сообщения о планах ввести военное положение в регионе

Введение военного положения в Курской области не входит в планы властей, а любая информация об этом, которая распространяется по Сети, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора региона Анастасия Гурина.

Так представитель главы области отреагировала на появившуюся ранее в некоторых телеграм-каналах информацию о том, что администрация якобы намерена ввести военное положение и направить на охрану территории около шести тысяч народных дружинников.

"В ряде телеграм-каналов со ссылкой на губернатора появилась информация о том, что в Курской области готовятся ввести военное положение. Это чушь! Просим доверять только проверенным источникам информации и официальным телеграм-каналам", — сказала Гурина.

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Ранее стало известно, что в Курской области запретили продажу и запуск фейерверков. Ограничение было введено из соображений безопасности и спокойствия жителей и продлится до конца января следующего года.

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ТАСС / Епанчинцев Евгений

Максим Плетнёв

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