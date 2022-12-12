В Курской области опровергли слухи о введении военного положения
Власти Курской области назвали чушью сообщения о планах ввести военное положение в регионе
Введение военного положения в Курской области не входит в планы властей, а любая информация об этом, которая распространяется по Сети, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора региона Анастасия Гурина.
Так представитель главы области отреагировала на появившуюся ранее в некоторых телеграм-каналах информацию о том, что администрация якобы намерена ввести военное положение и направить на охрану территории около шести тысяч народных дружинников.
"В ряде телеграм-каналов со ссылкой на губернатора появилась информация о том, что в Курской области готовятся ввести военное положение. Это чушь! Просим доверять только проверенным источникам информации и официальным телеграм-каналам", — сказала Гурина.
Ранее стало известно, что в Курской области запретили продажу и запуск фейерверков. Ограничение было введено из соображений безопасности и спокойствия жителей и продлится до конца января следующего года.
ТАСС / Епанчинцев Евгений