В Курской области опровергли слухи о введении военного положения

Введение военного положения в Курской области не входит в планы властей, а любая информация об этом, которая распространяется по Сети, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора региона Анастасия Гурина.

Так представитель главы области отреагировала на появившуюся ранее в некоторых телеграм-каналах информацию о том, что администрация якобы намерена ввести военное положение и направить на охрану территории около шести тысяч народных дружинников.

"В ряде телеграм-каналов со ссылкой на губернатора появилась информация о том, что в Курской области готовятся ввести военное положение. Это чушь! Просим доверять только проверенным источникам информации и официальным телеграм-каналам", — сказала Гурина.