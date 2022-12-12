Лукашенко призвал "помахать рукой и перекреститься" вслед ушедшим компаниям

Иностранным компаниям, которые покинули рынок Белоруссии, нужно "помахать рукой и перекреститься". Такой совет дал лидер страны Александр Лукашенко в ходе совещания. Его слова приводит БелТА.

Так, во время доклада один из чиновников напомнил белорусскому президенту о том, что завод сварочных электродов, который временно приостанавливал работу из-за ухода представителей украинского бизнеса, готов к производству. Однако в данный момент решается вопрос смены собственника.

"Мы же договаривались. Уходят какие-то там украинские, польские или финские хозяева — люди остаются, технологии остаются, производство существует. Какую смену собственника? Я вам дал указание: ушли хозяева — до свидания, мы вас не знаем, вы нас знать не хотите. С этого момента предприятие национализировано", — пояснил Лукашенко и порекомендовал "помахать рукой и перекрестится" вслед ушедшим инвесторам.