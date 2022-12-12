Французы высмеяли мэра Парижа за глупость после слов о причинах конфликта на Украине

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали мэра Парижа Анн Идальго за заявление об источниках конфликта на Украине. Ранее она высказала мнение, что причиной кризиса стала борьба за ископаемые ресурсы.

"Эти слова не имеют смысла, многие понимают, что именно действия США послужили началом конфликта между Россией и Украиной. Просто очень глупое заявление. Мэр Парижа плохо разбирается в геополитике", — написал один из читателей.

"Оказывается, Украина — это нефтяная скважина", — добавил другой.

"Каждый раз думаешь, что большей глупости она сказать не может, но Идальго постоянно меня удивляет", — отметил ещё один подписчик.

"Мадам Идальго сейчас занимается геополитикой? Лучше бы она позаботилась об уничтожении крыс в Париже, это как раз её уровень", — считает другой пользователь.

"Это глупо. Россия обладает крупнейшими эксплуатационными запасами угля и газа в мире. Ей не нужны украинские угольные шахты", — заявил единомышленник.