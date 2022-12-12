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12 декабря, 10:11

В ОНК Москвы рассказали о "VIP-камерах" в российских СИЗО

Зампред ОНК Москвы Дружинина: "VIP-камеры" — пример ремонта, который должен быть в СИЗО

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина рассказала, что так называемые "VIP-камеры" — это пример того, как должны выглядеть все камеры в СИЗО.

"Я обошла все так называемые "VIP-камеры" в СИЗО "Матросская тишина". И я очень надеюсь, что когда-нибудь все камеры во всех следственных изоляторах Москвы будут выглядеть по образу и подобию тех, что называются VIP. Потому что они образец того ремонта, который должен быть во всех СИЗО", — поделилась Дружинина в беседе с РИА "Новости".

Правозащитница сообщила, что в "VIP-комнатах" для содержания заключённых нет ничего необычного — они отличаются только качественной сантехникой и свежевыкрашенными стенами. Кроме того, в них есть отдельный санузел с дверью, который "помогает сохранить приватность".

Дружинина также рассказала, что такой ремонт, кроме "Матросской тишины", сделан в СИЗО-7. Вместе с этим она выразила надежду, что в скором времени все камеры в изоляторах станут такими.

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Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Оксана Попова
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