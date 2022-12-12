Актёр сериала "Каменская" скоропостижно умер в 48 лет

Актёр Сергей Зыгмантович, известный по роли в детективном сериале "Каменская", умер на 49-м году жизни. Причина скоропостижной смерти звезды неизвестна. Об этом пишет "Российская газета" .

Зыгмантович также снялся в сериалах "Курсанты", "Я сыщик", "Бабий Яр", "В июне 41-го" и других. А в 2016 году он выступил как продюсер сериала "Мухтар. Новый след". Дата церемонии прощания с актёром не сообщается.