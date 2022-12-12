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12 декабря, 10:03

Актёр сериала "Каменская" скоропостижно умер в 48 лет

Актёр сериала "Каменская" Сергей Зыгмантович умер в 48 лет

<p>Обложка © <a href="https://sun9-59.userapi.com/c4161/u4716412/94988631/x_0e6f1b82.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk / Сергей Зыгмантович</a></p>

Обложка © Vk / Сергей Зыгмантович

Актёр Сергей Зыгмантович, известный по роли в детективном сериале "Каменская", умер на 49-м году жизни. Причина скоропостижной смерти звезды неизвестна. Об этом пишет "Российская газета".

Зыгмантович также снялся в сериалах "Курсанты", "Я сыщик", "Бабий Яр", "В июне 41-го" и других. А в 2016 году он выступил как продюсер сериала "Мухтар. Новый след". Дата церемонии прощания с актёром не сообщается.

Ранее актриса из сериала "Чирс" Кёрсти Элли скончалась на 72-м году жизни. Причиной оказался рак, выявленный совсем недавно.

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Андрей Бражников
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