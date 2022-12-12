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12 декабря, 09:57

В подмосковном лесу срубили главную новогоднюю ёлку страны

Главное новогоднее дерево России срубили в лесу под Волоколамском

В деревне Гряды Московской области срубили главную новогоднюю ёлку страны. Высота дерева равняется 27 метрам, толщина — 56 сантиметрам, а возраст оценивается в 95 лет. Будущий центр притяжения Красной площади выбирался по множеству параметров, имеет ровную крону и образцовый внешний вид.

Лесничий Сергей Шиман рассказал о главной ёлке страны. Видео © LIFE

"Было осмотрено больше трёх десятков [деревьев], и из них мы две [ели] предъявили комиссии. Из двух нами предъявленных комиссия выбрала по совокупности параметров именно эту ель", — рассказал Лайфу лесничий Сергей Шиман.

При этом срубленная ель не оставит после себя простой пень. Собеседник Лайфа отметил, что на её месте в рамках акции "Лес Победы" будет высажен целый парк из нескольких сотен хвойных.

Мурашко достал с "Ёлки желаний" мечту девочки из Архангельска об электронных ударных

Мурашко достал с "Ёлки желаний" мечту девочки из Архангельска об электронных ударных

Лайф писал, что в Санкт-Петербурге по инициативе жителей будет организована акция "Ёлка желаний" для детей из Мариуполя. Губернатор Александр Беглов отметил, что два месяца назад Северная столица уже приняла первых 11 детей-сирот из ДНР.

Обложка ©

LIFE

Матвей Шандрыголов

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