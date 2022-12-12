В подмосковном лесу срубили главную новогоднюю ёлку страны

В деревне Гряды Московской области срубили главную новогоднюю ёлку страны. Высота дерева равняется 27 метрам, толщина — 56 сантиметрам, а возраст оценивается в 95 лет. Будущий центр притяжения Красной площади выбирался по множеству параметров, имеет ровную крону и образцовый внешний вид.

Лесничий Сергей Шиман рассказал о главной ёлке страны. Видео © LIFE

"Было осмотрено больше трёх десятков [деревьев], и из них мы две [ели] предъявили комиссии. Из двух нами предъявленных комиссия выбрала по совокупности параметров именно эту ель", — рассказал Лайфу лесничий Сергей Шиман.

При этом срубленная ель не оставит после себя простой пень. Собеседник Лайфа отметил, что на её месте в рамках акции "Лес Победы" будет высажен целый парк из нескольких сотен хвойных.