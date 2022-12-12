Аритмия, ожоги и не только: Пармейстер назвал 8 причин отказаться от алкоголя в бане

Старший пармейстер банного комплекса "Жар-птица" Олег Тарасов предупредил о серьёзных последствиях употребления алкоголя в бане. По его словам, если легкомысленно подходить к делу, можно получить даже инфаркт.

"При употреблении алкоголя в бане расширяются сосуды, усиливается кровоток и повышается давление. А сердце в парилке работает на том же уровне, что и при серьёзных физических нагрузках. Добавьте сюда расширенные алкоголем сосуды и получите как минимум аритмию, а то и инфаркт", — рассказал он в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, состояние опьянения в парной наступает намного быстрее, а ощущение количества пара притупляется, поэтому легко можно "пересидеть" и получить настоящие ожоги. При этом пармейстер подчеркнул, что алкоголь одинаково вреден как до бани, так и сразу после. Но если уж очень хочется выпить, то лучше дать организму "остыть", отдохнуть парчу часов и восполнить водный баланс.

"А в бане отдайте предпочтение воде комнатной температуры или горячим травяным чаям с вареньем или сухофруктами", — добавил эксперт.