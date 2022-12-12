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12 декабря, 10:10

Аритмия, ожоги и не только: Пармейстер назвал 8 причин отказаться от алкоголя в бане

Пармейстер Тарасов объяснил, какой вред может нанести алкоголь в бане

<p>"Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2732/foto/i2/582248/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kino-teatr.ru

Старший пармейстер банного комплекса "Жар-птица" Олег Тарасов предупредил о серьёзных последствиях употребления алкоголя в бане. По его словам, если легкомысленно подходить к делу, можно получить даже инфаркт.

"При употреблении алкоголя в бане расширяются сосуды, усиливается кровоток и повышается давление. А сердце в парилке работает на том же уровне, что и при серьёзных физических нагрузках. Добавьте сюда расширенные алкоголем сосуды и получите как минимум аритмию, а то и инфаркт", — рассказал он в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, состояние опьянения в парной наступает намного быстрее, а ощущение количества пара притупляется, поэтому легко можно "пересидеть" и получить настоящие ожоги. При этом пармейстер подчеркнул, что алкоголь одинаково вреден как до бани, так и сразу после. Но если уж очень хочется выпить, то лучше дать организму "остыть", отдохнуть парчу часов и восполнить водный баланс.

"А в бане отдайте предпочтение воде комнатной температуры или горячим травяным чаям с вареньем или сухофруктами", — добавил эксперт.

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Кстати, ранее Лайф уже писал о болезнях, при которых нельзя ходить в баню. Так, посещение парилки запрещается, например, людям с заболеваниями сердца в фазе декомпенсации. По словам эксперта, к этой категории недугов относятся инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь. Кроме того, париться не стоит людям с серьёзными нарушениями дыхания.

Николь Вербер
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