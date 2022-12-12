"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 декабря, 10:13

"Единая Россия" поздравила новых граждан РФ в Херсонской области с Днём Конституции

<p>Обложки на паспорт для граждан РФ из Херсонской области с партийным принтом "Единой России". Фото © Предоставлено Лайфу </p>

Обложки на паспорт для граждан РФ из Херсонской области с партийным принтом "Единой России". Фото © Предоставлено Лайфу

Участники гуманитарной миссии "Единая Россия" в Херсонской области поздравили с Днём Конституции получивших гражданство жителей региона. Специально к празднику были изготовлены обложки на паспорт с эксклюзивным партийным принтом.

Вручение паспортов жителям Херсонской области в Геническе. Фото © Предоставлено Лайфу

Вручение паспортов жителям Херсонской области в Геническе. Фото © Предоставлено Лайфу

"Получить гражданство России в такой важный для страны праздник, как День Конституции, это вдвойне почётно и ответственно. Поэтому мы решили <...> сделать небольшой сюрприз для херсонцев, которые получат паспорта. Были изготовлены специальные обложки на паспорт, ограниченной серии", — рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения ЕР в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Также тем, кто в этот день получил гражданство России, волонтёры гуманитарной миссии вручили обновлённую Конституцию РФ. Документ переиздан в новой редакции, опубликованной после исторического вступления в состав России четырёх новых регионов.

"Это основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу. Его нужно уважать и знать гражданам страны", — добавил Кастюкевич.

Побывавшая в космосе: Как создавалась Конституция России — в инфографике Лайфа

Побывавшая в космосе: Как создавалась Конституция России — в инфографике Лайфа

Напомним, 8 декабря "Единая Россия" открыла региональное отделение в Херсонской области. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что в регионе ещё предстоит проделать большую работу по восстановлению и интеграции по всем направлениям. Людям помогут с заменой документов, оформлением пенсий и получением выплат.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров