"Единая Россия" поздравила новых граждан РФ в Херсонской области с Днём Конституции

Участники гуманитарной миссии "Единая Россия" в Херсонской области поздравили с Днём Конституции получивших гражданство жителей региона. Специально к празднику были изготовлены обложки на паспорт с эксклюзивным партийным принтом.

Вручение паспортов жителям Херсонской области в Геническе. Фото © Предоставлено Лайфу

"Получить гражданство России в такой важный для страны праздник, как День Конституции, это вдвойне почётно и ответственно. Поэтому мы решили <...> сделать небольшой сюрприз для херсонцев, которые получат паспорта. Были изготовлены специальные обложки на паспорт, ограниченной серии", — рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения ЕР в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Также тем, кто в этот день получил гражданство России, волонтёры гуманитарной миссии вручили обновлённую Конституцию РФ. Документ переиздан в новой редакции, опубликованной после исторического вступления в состав России четырёх новых регионов.

"Это основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу. Его нужно уважать и знать гражданам страны", — добавил Кастюкевич.