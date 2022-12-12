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12 декабря, 10:14

В России открылся третий шоурум люксовой марки Aurus

В Санкт-Петербурге открыли шоурум российских автомобилей Aurus

<p>Обложка © LIFE / Алексей Литвинов</p>

Обложка © LIFE / Алексей Литвинов

В Санкт-Петербурге открылся шоурум отечественных автомобилей класса люкс Aurus. Помещение площадью в 200 квадратных метров работает на площадке дилера "Автодом" на Пулковском шоссе. Как сообщила пресс-служба производителя, в нём представлены седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant, а среди услуг, помимо прочего, присутствуют продажа подержанных машин и сервисное обслуживание (даже бронированных версий).

"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж Aurus, которые динамично развиваются с 2021 года", — заявил гендиректор Aurus Николай Ходосевич.

На данный момент российская автомобильная марка уже имеет два шоурума в Москве: в комплексе "Авилон легенда" и в "Москве-Сити". В качестве акционеров бренда выступают ФГУП "НАМИ" и Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Производство располагается в Елабуге в Республике Татарстан.

Aurus Senat удлинят, но позже

Aurus Senat удлинят, но позже

Лайф писал, что в России запустили серийное производство внедорожников Aurus Komendant. В Aurus Motors подчеркнули, локализация автомобиля дошла до 70%.

Матвей Шандрыголов

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