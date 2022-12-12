Кикбоксер, жестоко избивший барменшу в Петербурге, ранее уже привлекался за драку

Уголовное дело завели на кикбоксера Игоря Мамонтова, который устроил пьяную драку со стрельбой в петербургском баре и серьёзно покалечил девушку-бармена. Об этом пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".

После инцидента пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у неё сотрясение мозга, перелом носа и множественные ушибы. Мамонов тем временем находится в ИВС. Травматический пистолет, на который было оформлено разрешение, у него изъяли, а на самого спортсмена завели уголовку по статье "Хулиганство с применением оружия". В ближайшее время ему выберут меру пресечения. Кстати, это уже не первый раз, когда у кикбоксера проблемы с законом: в 2018 году Мамонов был фигурантом дела о причинении вреда здоровью — за драку с отдыхающими пансионата в Подмосковье.

Как пишет телеграм-канал, бар на Невском проспекте, где произошла драка, имеет неоднозначную репутацию среди местных. В Интернете можно найти массу негативных отзывов, авторы которых уверяют, что в заведение их заманили промомодели, а после посиделок у многих остаются вопросы к сумме в счёте.