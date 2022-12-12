Травматолог назвал способ распознать грыжу на ранней стадии по 3 симптомам

Грыжи и протрузии межпозвоночных дисков — самые частые проявления дегенеративной патологии позвоночника, при этом часто в кабинете доктора с подобной проблемой оказываются офисные работники. Об этом Лайфу рассказал врач травматолог-ортопед, нейрохирург, к.м.н. и заведующий травматолого-ортопедическим отделением ЦКБ РАН Ренат Нурмухаметов.

"К возникновению грыж и протрузий ведёт не только поднятие тяжестей и непомерная физическая нагрузка, как принято считать, а ещё в более выраженном значении к возникновению этой патологии подвержены люди с малоподвижным и сидячим образом жизни, плохим мышечным корсетом спины", — объяснил он.

Доктор уточнил, что межпозвоночный диск не имеет сосудов, поэтому питательные вещества проникают в него напрямую во время движения. Нарушение этого процесса приводит к быстрому увяданию, старению волокон, из которых состоит диск. По словам Нурмухаметова, поначалу могут беспокоить лишь лёгкие тянущие боли в спине, а далее возникают грыжи, которые сопровождаются сильными болями в ногах и руках.

"Начать заниматься проблемой грыж и протрузий нужно ещё до появления первых симптомов. Необходимо исключить длительное сидение, делать перерывы на зарядку раз в час при сидячей работе, заниматься гимнастикой и лечебной физкультурой на постоянной основе", — посоветовал собеседник Лайфа.

А вот увлекаться спортом, связанным с поднятием тяжестей, лучше под присмотром тренера, предупредил врач. При наличии "прострелов боли в руки и ноги", онемении и слабости в конечностях следует незамедлительно обратиться к медикам, подчеркнул Нурмухаметов. Это может быть признаком компрессии нервных структур. Сегодня основным методом диагностики грыж и протрузий является МРТ, отметил медик.

"И тут хотелось бы сказать, что интерпретировать результаты исследования должен на основе беседы с пациентом, осмотра врач и никто другой. Зачастую случается так, что описанные при исследовании грыжи и протрузии не имеют никакого отношения к нынешнему состоянию пациента и к его жалобам. Не занимайтесь самолечением, посещайте специалистов", — заключил он.