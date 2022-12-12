Виктор Бут отказался от участия в выборах
Виктор Бут заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Новоиспечённый член ЛДПР Виктор Бут не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах. Об этом бывший узник американской тюрьмы сообщил журналистам.
"Пока не собираюсь", — ответил Бут на соответствующий вопрос.
Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. Ранее сегодня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на всероссийском слёте партии, приуроченном к годовщине со дня её создания, вручил ему партийный билет.