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Регион
Опубликовано 12 декабря 2022, 13:34

Виктор Бут отказался от участия в выборах

Виктор Бут заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Новоиспечённый член ЛДПР Виктор Бут не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах. Об этом бывший узник американской тюрьмы сообщил журналистам.

"Пока не собираюсь", — ответил Бут на соответствующий вопрос.

Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. Ранее сегодня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на всероссийском слёте партии, приуроченном к годовщине со дня её создания, вручил ему партийный билет.

Слуцкий пригласил Бута сотрудничать с думским Комитетом по международным делам
Слуцкий пригласил Бута сотрудничать с думским Комитетом по международным делам
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Андрей Бражников
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