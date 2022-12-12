Иран ввёл санкции против Charlie Hebdo

В МИД Ирана сообщили о введении санкций против девяти организаций и 23 физических лиц из Евросоюза и Великобритании. В частности, под них попали "Радио Замане", "Радио Фарда", журнал Charlie Hebdo, база ВВС Британии Менвит-Хилл, некоторые объекты британского флота, а также британский парламентский Комитет за свободу Ирана.

"МИД в рамках соответствующих правил и механизмов и в качестве ответных действий вводит санкции против учреждений и лиц в Европейском Союзе и Соединённом Королевстве из-за их действий по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.

Среди официальных лиц, оказавшихся в чёрном списке, можно выделить экс-министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера, британского министра иммиграции Роберта Дженрика, а также британского маршала Мартина Эллиота Сэмпсона.