"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 декабря, 10:34

Иран ввёл санкции против Charlie Hebdo

Иран ввёл санкции против девяти организаций и 23 физлиц из ЕС и Британии

В МИД Ирана сообщили о введении санкций против девяти организаций и 23 физических лиц из Евросоюза и Великобритании. В частности, под них попали "Радио Замане", "Радио Фарда", журнал Charlie Hebdo, база ВВС Британии Менвит-Хилл, некоторые объекты британского флота, а также британский парламентский Комитет за свободу Ирана.

"МИД в рамках соответствующих правил и механизмов и в качестве ответных действий вводит санкции против учреждений и лиц в Европейском Союзе и Соединённом Королевстве из-за их действий по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа", говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.

Среди официальных лиц, оказавшихся в чёрном списке, можно выделить экс-министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера, британского министра иммиграции Роберта Дженрика, а также британского маршала Мартина Эллиота Сэмпсона.

МВД Ирана сообщило о гибели более 200 человек в результате последних беспорядков

МВД Ирана сообщило о гибели более 200 человек в результате последних беспорядков

Лайф писал, что в Иране казнили четырёх человек, обвинённых в шпионаже в пользу израильских спецслужб. Ещё трёх человек приговорили к тюремному заключению на сроки от пяти до десяти лет по обвинению в совершении преступления против безопасности страны, пособничестве в похищении людей и хранении оружия.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров