Названы самые популярные услуги в петербургском МФЦ в 2022 году

Услуги по госрегистрации имущества в МФЦ стали самыми популярными у жителей Петербурга в этом году. Их доля среди всех принятых заявлений составила 24%, передаёт газета "Петербургский дневник".

Так, с начала 2022-го было подано 760 тысяч обращений по услугам Росреестра через МФЦ, 605 тысяч заявлений от граждан поступили по услуге "Кадастровый учёт и (или) госрегистрация прав на недвижимое имущество".

Ещё 19% у услуг социальной сферы — 600 тысяч обращений за 11 месяцев. В основном граждане обращались за оформлением ежемесячных пособий на детей — 88 тысяч обращений с начала года. Третье место (18%) заняли услуги МВД. 560 тысяч раз жители обращались по вопросу оформления паспорта (128 тысяч), прописки (118 тысяч) и по поводу миграционного учёта (106 тысяч).

7% набрала услуга по регистрации учётной записи на "Госуслугах". За 11 месяцев за ней обратились 208 тысяч раз. Также более 52 тысяч обращений приходятся на оформление ИНН. 0,6% от общего числа заявлений — на получение льготных парковочных разрешений: 14,5 тысячи — для жителей районов, в которых парковка стала платной, и 5,5 тысячи — для многодетных семей.

"Люди ходят в МФЦ, потому что это очень удобно. Да, есть возможность оформить некоторые услуги онлайн, но практика показывает, что жителям всё равно гораздо приятнее обратиться лично, пообщаться со специалистом", — поделился директор МФЦ Санкт-Петербурга Максим Александров.

Кроме того, люди часто приходят и спрашивают совета, а получают настоящую консультацию сотрудников МФЦ, добавил он. Так, за 10 месяцев с начала года было проведено уже 360 тысяч консультаций, не считая вопросов и ответов на горячей линии.