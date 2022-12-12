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Регион
Опубликовано 12 декабря 2022, 13:52

В КПРФ усомнились, что вступление Бута в ЛДПР было его личным решением

В КПРФ сочли вступление Виктора Бута в ЛДПР политтехнологией

Леонид Слуцкий и Виктор Бут во время собрания членов партии ЛДПР. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Леонид Слуцкий и Виктор Бут во время собрания членов партии ЛДПР. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Молниеносное вступление вернувшегося на родину Виктора Бута в партию ЛДПР может быть политтехнологией, а не его личным выбором. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал пресс-секретарь партии КПРФ Александр Ющенко.

"Человек стойкий, имеющий характер и преданный стране. Я не вправе тут давать оценки, но рискну предположить, что такое срочное вступление не совсем обосновано его личным выбором. Скорее просматривается политтехнология", — сказал Ющенко.

При этом представитель коммунистической партии не дал прямого ответа на вопрос, сожалеют ли в КПРФ о выборе Виктора Бута в пользу другой политической организации. Он напомнил, что членство в партии не зависит от медийности того или иного человека.

Виктор Бут отказался от участия в выборах
Виктор Бут отказался от участия в выборах

Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. Сегодня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на всероссийском слёте партии, приуроченном к годовщине со дня её создания, вручил ему партийный билет.

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Максим Плетнёв
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