В КПРФ усомнились, что вступление Бута в ЛДПР было его личным решением
В КПРФ сочли вступление Виктора Бута в ЛДПР политтехнологией
Леонид Слуцкий и Виктор Бут во время собрания членов партии ЛДПР. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
Молниеносное вступление вернувшегося на родину Виктора Бута в партию ЛДПР может быть политтехнологией, а не его личным выбором. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал пресс-секретарь партии КПРФ Александр Ющенко.
"Человек стойкий, имеющий характер и преданный стране. Я не вправе тут давать оценки, но рискну предположить, что такое срочное вступление не совсем обосновано его личным выбором. Скорее просматривается политтехнология", — сказал Ющенко.
При этом представитель коммунистической партии не дал прямого ответа на вопрос, сожалеют ли в КПРФ о выборе Виктора Бута в пользу другой политической организации. Он напомнил, что членство в партии не зависит от медийности того или иного человека.
Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. Сегодня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на всероссийском слёте партии, приуроченном к годовщине со дня её создания, вручил ему партийный билет.