В КПРФ усомнились, что вступление Бута в ЛДПР было его личным решением

Молниеносное вступление вернувшегося на родину Виктора Бута в партию ЛДПР может быть политтехнологией, а не его личным выбором. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал пресс-секретарь партии КПРФ Александр Ющенко.

"Человек стойкий, имеющий характер и преданный стране. Я не вправе тут давать оценки, но рискну предположить, что такое срочное вступление не совсем обосновано его личным выбором. Скорее просматривается политтехнология", — сказал Ющенко.