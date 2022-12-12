Онищенко назвал пять главных правил для защиты от бушующего свиного гриппа

Чтобы избежать заражения свиным гриппом, который бушует сейчас во многих регионах России, необходимо соблюдать пять основных правил. Их в беседе с kp.ru озвучил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По его словам, в первую очередь для защиты от инфекции необходимо сделать прививку от гриппа. Прежде всего это касается школьников, пенсионеров, а также медиков, так как они находятся в группе риска. Не стоит также пренебрегать ношением масок в общественных местах. К тому же, как заметил Онищенко, "россиянам они особенно идут".

"Неспецифическая профилактика" — здоровое питание и приём витаминов — также станет вашим помощником в борьбе с вирусами, продолжил академик. Кроме того, стоит чаще бывать на свежем воздухе и не забывать о физических нагрузках. И заключительное правило от Онищенко — "разграничительные мероприятия" в семье.