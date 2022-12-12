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12 декабря, 11:23

Путину подарили "кирпич" из Конституционного суда

Председатель КС Зорькин подарил Путину "кирпич"

<p>Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/70067/photos/69752" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Фото © kremlin.ru

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину так называемый кирпич — том с постановлениями судей за этот год, который специально подготовили ко Дню Конституции.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Видео © LIFE

"К 12-му числу Конституционный суд изготавливает "кирпич". Здесь собраны наиболее значимые решения, которые как раз и определяют судьбу законов. Или они их признают неконституционными, или дают такое толкование, которое направляет практику. Там подписи всех наших судей. Вам самые добрые пожелания — как гаранту конституции прежде всего", — сказал Зорькин.

В ходе встречи глава государства также обратил внимание, что за 2022 год в КС поступило около 11,5 тысячи обращений. Конституционный суд утвердил более 50 постановлений, по которым должны быть приняты меры. Президент отметил важность работы Конституционного суда, а также поблагодарил и передал "всем коллегам большой привет".

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Николь Вербер

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