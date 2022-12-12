Авиация и ракетные войска России за сутки поразили более 230 целей ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за минувшие сутки более 230 целей Вооружённых сил Украины. Об этом заявил в рамках брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах", — сказал Конашенков.