Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 декабря, 11:28

Авиация и ракетные войска России за сутки поразили более 230 целей ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за минувшие сутки более 230 целей Вооружённых сил Украины. Об этом заявил в рамках брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах", — сказал Конашенков.

ВСУ потеряли до 65 бойцов в безуспешных попытках контратаковать в ЛНР

ВСУ потеряли до 65 бойцов в безуспешных попытках контратаковать в ЛНР

Ранее Минобороны опубликовало видео ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ. Это вооружение применяется для ударов по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров