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12 декабря, 11:30

Минобороны раскрыло потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска России уничтожили на Купянском и Краснолиманском направлениях до 70 солдат ВСУ

Российские военные за последние сутки нанесли мощный огневой удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, ликвидировав до 70 украинских бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском и Краснолиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", уточнил он.

Ещё один пункт дислокации иностранных наёмников уничтожен под Харьковом

Ещё один пункт дислокации иностранных наёмников уничтожен под Харьковом

Накануне сообщалось, что ВС РФ ликвидировали до 65 украинских военных в результате безуспешных попыток ВСУ контратаковать позиции российских войск в Луганской Народной Республике.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Татьяна Миссуми

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