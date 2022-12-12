Минобороны раскрыло потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Российские военные за последние сутки нанесли мощный огневой удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, ликвидировав до 70 украинских бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском и Краснолиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", — уточнил он.