Песков признался, что гриппом в Кремле болеет много людей
Эпидемия гриппа, которая наблюдается в России, задела и сотрудников Кремля. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, за последнее время достаточно много сотрудников Администрации Президента РФ ушли на больничный из-за болезни.
По словам Пескова, повода для беспокойства нет, поскольку грипп — достаточно привычный процесс для россиян, который повторяется из года в год, поэтому в Кремле, как и по стране в целом, принимаются все необходимые меры предосторожности.
"Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет", — добавил Песков.
Напомним, уже в 74 регионах России выявили свиной грипп, в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице орудуют вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, а врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе "залечь в берлогу" на весь период эпидемии, легче придерживаться простых рекомендаций.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV