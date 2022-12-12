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12 декабря, 11:29

Песков признался, что гриппом в Кремле болеет много людей

Эпидемия гриппа, которая наблюдается в России, задела и сотрудников Кремля. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, за последнее время достаточно много сотрудников Администрации Президента РФ ушли на больничный из-за болезни.

По словам Пескова, повода для беспокойства нет, поскольку грипп — достаточно привычный процесс для россиян, который повторяется из года в год, поэтому в Кремле, как и по стране в целом, принимаются все необходимые меры предосторожности.

"Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет", — добавил Песков.

Онищенко назвал пять главных правил для защиты от бушующего свиного гриппа

Онищенко назвал пять главных правил для защиты от бушующего свиного гриппа

Напомним, уже в 74 регионах России выявили свиной грипп, в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице орудуют вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, а врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе "залечь в берлогу" на весь период эпидемии, легче придерживаться простых рекомендаций.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Александр Юнашев

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