Песков признался, что гриппом в Кремле болеет много людей

Эпидемия гриппа, которая наблюдается в России, задела и сотрудников Кремля. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, за последнее время достаточно много сотрудников Администрации Президента РФ ушли на больничный из-за болезни.

По словам Пескова, повода для беспокойства нет, поскольку грипп — достаточно привычный процесс для россиян, который повторяется из года в год, поэтому в Кремле, как и по стране в целом, принимаются все необходимые меры предосторожности.