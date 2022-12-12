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12 декабря, 11:26

Большая пресс-конференция Путина не состоится до Нового года

Традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина не состоится до Нового года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выразив надежду, что российский лидер всё же найдёт возможность пообщаться со СМИ.

"Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент всё-таки найдёт возможность пообщаться с [журналистами], как он делает это регулярно", отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что работа над текстом послания Путина парламенту ведётся уже давно

Песков заявил, что работа над текстом послания Путина парламенту ведётся уже давно

А ранее в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин планирует выступить с Посланием Федеральному собранию страны до конца текущего года.

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ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Александр Юнашев

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