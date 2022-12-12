Большая пресс-конференция Путина не состоится до Нового года
Традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина не состоится до Нового года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выразив надежду, что российский лидер всё же найдёт возможность пообщаться со СМИ.
"Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент всё-таки найдёт возможность пообщаться с [журналистами], как он делает это регулярно", — отметил представитель Кремля.
А ранее в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин планирует выступить с Посланием Федеральному собранию страны до конца текущего года.
ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ