Большая пресс-конференция Путина не состоится до Нового года

Традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина не состоится до Нового года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выразив надежду, что российский лидер всё же найдёт возможность пообщаться со СМИ.

"Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент всё-таки найдёт возможность пообщаться с [журналистами], как он делает это регулярно", — отметил представитель Кремля.