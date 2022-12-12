Белград собрался перебросить войска в Косово для защиты сербов
В Минобороны Сербии готовы направить свои силы в Косово из-за угрозы безопасности сербов
В Косове и Метохии безопасность сербов под угрозой, поэтому Белград рассматривает возможность направить туда дополнительные силы, что предусмотрено резолюцией СБ ООН 1244. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич в интервью каналу Pink, уточнив, что правительство обсудит данный вопрос на текущей неделе.
"Очевидно, что не существует достаточных сил безопасности в Косове и Метохии, чтобы защитить безопасность сербов. Правовое основание существует с 1999 года. У Сербии есть право требовать использования этого пункта и требовать возвращения своих сил. Разрешат ли они нам это или нет, увидим", — сказал он.
Напомним, ранее на КПП между Косовом и Метохией и Центральной Сербией был задержан бывший полицейский – серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. Туда были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX) и сотрудники Международных сил НАТО в Косове (KFOR). На фоне этой напряжённой ситуации досрочные выборы в северных районах Косова и Метохии были перенесены. А президент Сербии в обращении к нации заявил, что Белград запросит право на размещение силовиков на территории данного региона.
ТАСС / AP / Bojan Slavkovic