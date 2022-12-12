Белград собрался перебросить войска в Косово для защиты сербов

В Косове и Метохии безопасность сербов под угрозой, поэтому Белград рассматривает возможность направить туда дополнительные силы, что предусмотрено резолюцией СБ ООН 1244. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич в интервью каналу Pink, уточнив, что правительство обсудит данный вопрос на текущей неделе.

"Очевидно, что не существует достаточных сил безопасности в Косове и Метохии, чтобы защитить безопасность сербов. Правовое основание существует с 1999 года. У Сербии есть право требовать использования этого пункта и требовать возвращения своих сил. Разрешат ли они нам это или нет, увидим", — сказал он.