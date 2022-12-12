Врач объяснила, как принимать семена льна, чтобы "русский суперфуд" не обернулся ядом

Семена льна уже давно сыскали славу "русского суперфуда", но, чтобы продукт сработал, употреблять его нужно с умом. Этим секретом с читателями Лайфа поделилась заведующая терапевтическим отделением Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде, кандидат медицинских наук Евгения Иванова.

По словам врача, настой семян льна обладает обволакивающим, отхаркивающим и противовоспалительным действием, а набухшие в воде семена оказывают мягкий слабительный эффект. Найти в них можно витамины А, Е и группы В, железо, магний, фосфор, цинк, кальций, натрий, селен, а также фитоэстрогены и омега-3 жирные кислоты. Чем не суперфуд?

"Цельные семена помещают в эмалированную посуду, заливают горячей кипячёной водой, перемешивают в течение 15 минут, процеживают. Можно принимать как настой, так и оставшееся сырьё", — рассказывает собеседница Лайфа.

Иванова отметила, что при длительном применении набухших в воде семян, да ещё и в крупных дозах, может развиться кишечная непроходимость. Но, как говорил Парацельс, "всё — яд, всё — лекарство, то и другое определяет доза".

"В случае с семенами льна то же самое: при употреблении их по показаниям и в рекомендованной дозе вреда не будет. Они применяются при воспалительных и язвенных поражениях слизистой желудочно-кишечного тракта (эзофагит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, энтериты, колит), при запорах. В профилактических целях могут применяться для очищения организма, выведения шлаков и токсинов. Однако семена льна противопоказаны при наличии диареи, острого холецистита или обострения хронического холецистита, признаках желудочно-кишечного кровотечения, непроходимости кишечника, гормонозависимых опухолях", — перечислила собеседница Лайфа.