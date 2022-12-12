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12 декабря, 11:37

Кремль не слышал о предложении Зеленского созвать саммит мира

Песков: Кремлю неизвестно о предложении Зеленского провести саммит мира

В Кремле ничего не слышали про предложение президента Украины Владимира Зеленского провести глобальный саммит мира. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

"Нет, ничего не слышали, и нам, собственно, ничего не известно о миротворчестве президента [Украины Владимира] Зеленского", — сказал Песков, отвечая на соответствующую просьбу прокомментировать новость.

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Ранее Песков заявил, что Запад не собирается любить Россию, но нам это и не нужно. По его словам, отношения между Москвой и государствами Запада находятся в конфронтации, в связи с чем нашей стране необходимо иметь запас прочности и быть сильной и мощной державой.

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ТАСС / Alexander Rozhenyuk / Ukrainian Pr / Planet Pix / ZUMA

Александр Юнашев

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