Кремль не слышал о предложении Зеленского созвать саммит мира

В Кремле ничего не слышали про предложение президента Украины Владимира Зеленского провести глобальный саммит мира. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

"Нет, ничего не слышали, и нам, собственно, ничего не известно о миротворчестве президента [Украины Владимира] Зеленского", — сказал Песков, отвечая на соответствующую просьбу прокомментировать новость.

Ранее Песков заявил, что Запад не собирается любить Россию, но нам это и не нужно. По его словам, отношения между Москвой и государствами Запада находятся в конфронтации, в связи с чем нашей стране необходимо иметь запас прочности и быть сильной и мощной державой.