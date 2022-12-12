Кремль отказался от торжественного новогоднего приёма

В Кремле в этом году не будут проводить ставший традиционным торжественный приём, посвящённый встрече Нового года. Об этом проинформировал журналистов в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В этом году не будет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.