Кремль отказался от торжественного новогоднего приёма
Песков сообщил, что торжественного новогоднего приёма в Кремле в этом году не будет
В Кремле в этом году не будут проводить ставший традиционным торжественный приём, посвящённый встрече Нового года. Об этом проинформировал журналистов в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В этом году не будет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, стало известно, что традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина не состоится до Нового года. Вместе с тем Песков выразил надежду, что российский лидер всё же найдёт возможность пообщаться со СМИ.
ТАСС / Марина Лысцева