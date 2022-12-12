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12 декабря, 11:38

Кремль отказался от торжественного новогоднего приёма

Песков сообщил, что торжественного новогоднего приёма в Кремле в этом году не будет

В Кремле в этом году не будут проводить ставший традиционным торжественный приём, посвящённый встрече Нового года. Об этом проинформировал журналистов в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В этом году не будет", сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Кроме того, стало известно, что традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина не состоится до Нового года. Вместе с тем Песков выразил надежду, что российский лидер всё же найдёт возможность пообщаться со СМИ.

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ТАСС / Марина Лысцева

Александр Юнашев

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