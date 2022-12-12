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Регион
Опубликовано 12 декабря 2022, 14:42

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Бутом

Песков: Путин не общался с Бутом после его возвращения в Россию

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о контактах президента РФ Владимира Путина с Виктором Бутом, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По его словам, глава государства ещё не проводил с ним встречу.

"Нет, насколько мне известно, нет", — ответил Песков на вопрос журналистов.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что не располагает информацией о телефонных контактах Путина и Бута.

"Не могу сказать точно, не знаю", — добавил он.

Песков назвал личным выбором вступление Бута в ЛДПР
Песков назвал личным выбором вступление Бута в ЛДПР

Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пригласил россиянина к сотрудничеству с думским Комитетом по международным делам. А сегодня он вручил Буту партийный билет.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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