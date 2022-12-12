Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Бутом

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о контактах президента РФ Владимира Путина с Виктором Бутом, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По его словам, глава государства ещё не проводил с ним встречу.

"Нет, насколько мне известно, нет", — ответил Песков на вопрос журналистов.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что не располагает информацией о телефонных контактах Путина и Бута.