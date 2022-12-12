Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Бутом
Песков: Путин не общался с Бутом после его возвращения в Россию
Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о контактах президента РФ Владимира Путина с Виктором Бутом, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По его словам, глава государства ещё не проводил с ним встречу.
"Нет, насколько мне известно, нет", — ответил Песков на вопрос журналистов.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что не располагает информацией о телефонных контактах Путина и Бута.
"Не могу сказать точно, не знаю", — добавил он.
Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пригласил россиянина к сотрудничеству с думским Комитетом по международным делам. А сегодня он вручил Буту партийный билет.
LIFE / Павел Баранов