Песков: Власти России не намерены в срочном порядке менять ядерную доктрину

Власти России не планируют в срочном порядке вносить изменения в ядерную доктрину. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, о каких-либо быстрых действиях в контексте этого вопроса речи быть не может. Однако определённые процессы всё же идут, отметил Песков. Так, по его словам, ведётся постоянный анализ обстановки, учитываются различные ситуации, осуществляется сопоставление доктринальных установок. И что касается последнего, то установки российской доктрины сопоставляются с положениями, принятыми в США, подчеркнул представитель Кремля.