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12 декабря, 11:42

Песков: Власти России не намерены в срочном порядке менять ядерную доктрину

Власти России не планируют в срочном порядке вносить изменения в ядерную доктрину. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, о каких-либо быстрых действиях в контексте этого вопроса речи быть не может. Однако определённые процессы всё же идут, отметил Песков. Так, по его словам, ведётся постоянный анализ обстановки, учитываются различные ситуации, осуществляется сопоставление доктринальных установок. И что касается последнего, то установки российской доктрины сопоставляются с положениями, принятыми в США, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил, что угроза ядерной войны нарастает. Однако при этом Москва не собирается "размахивать этим оружием, как бритвой, по всему миру", подчеркнул российский лидер.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Александр Юнашев

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