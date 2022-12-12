Песков: Грайнер перед освобождением выполнила все нужные для помилования процедуры
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер выполнила все процедуры, необходимые для помилования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что эти операции были совершены перед её освобождением и возвращением в Соединённые Штаты Америки.
"Все необходимые процедуры были выполнены", — заявил он.
Напомним, 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден сразу же поговорил с американкой по телефону.Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ