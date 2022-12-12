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12 декабря, 11:49

Песков: Грайнер перед освобождением выполнила все нужные для помилования процедуры

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер выполнила все процедуры, необходимые для помилования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что эти операции были совершены перед её освобождением и возвращением в Соединённые Штаты Америки.

"Все необходимые процедуры были выполнены", — заявил он.

Белый дом не смог объяснить, почему Грайнер обменяли вне очереди

Белый дом не смог объяснить, почему Грайнер обменяли вне очереди

Напомним, 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден сразу же поговорил с американкой по телефону.Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Александр Юнашев

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