Песков: Грайнер перед освобождением выполнила все нужные для помилования процедуры

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер выполнила все процедуры, необходимые для помилования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что эти операции были совершены перед её освобождением и возвращением в Соединённые Штаты Америки.