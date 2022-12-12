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12 декабря, 11:52

В Кремле анонсировали скорый ответ на потолок цен на нефть из РФ

Песков: РФ примет решение по ответу на ценовой потолок на нефть в ближайшие дни

Решение по ответу на ценовой потолок на нефть из РФ будет принято в ближайшие дни, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства Владимир Путин анонсировал соответствующий указ ещё в пятницу в ходе визита в Бишкек.

"Президент также сказал, что есть ещё некоторые аспекты, которые обсуждаются", напомнил он.

Представитель Кремля добавил, что "в ближайшие дни это обсуждение будет финализировано" и появится в виде президентского указа.

Путин допустил сокращение в РФ добычи нефти в ответ на введение потолка цен

Путин допустил сокращение в РФ добычи нефти в ответ на введение потолка цен

Лайф писал, что 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. После этого цены на сырьё стали падать, а у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что рестрикция не принесёт России ощутимого ущерба.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Шандрыголов

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