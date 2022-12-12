В Кремле анонсировали скорый ответ на потолок цен на нефть из РФ

Решение по ответу на ценовой потолок на нефть из РФ будет принято в ближайшие дни, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства Владимир Путин анонсировал соответствующий указ ещё в пятницу в ходе визита в Бишкек.