"Разговоры о важном" с Валентиной Матвиенко набрали рекордное количество просмотров
Валентина Матвиенко рассказала школьникам о Конституции. Обложка © "Разговоры о важном"
В День Конституции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела открытый урок "Разговоры о важном", где рассказала российским школьникам об основном законе страны и поздравила их с государственным праздником. Стоит заметить, что запись классного часа стала самой скачиваемой и просматриваемой на платформе проекта.
По словам спикера Совфеда, российская Конституция — одна из лучших в мире, что признали и многие зарубежные специалисты. Основной закон страны содержит "колоссальный объединительный потенциал и потенциал развития для будущих поколений", заметила она.
"С моей точки зрения, это стало возможным благодаря тому, что её авторами были не только, а может быть, не столько юристы и эксперты, а реальные россияне", — сказала Матвиенко и напомнила, что "Конституция написана от лица многонационального народа Российской Федерации".
Председатель Совфеда подчеркнула, что в создании основного закона страны принимало участие всё российское общество. Говоря о поправках 2020 года, она подчеркнула, что в Конституцию были внесены масштабные изменения, касающиеся защиты семьи и детей, совершенствования политической системы, а также укрепления национальной безопасности и суверенитета. Она убеждена, что в законе учтены "представления наших граждан о справедливом, благополучном, безопасном настоящем и будущем своей Родины".
Этот урок стал самым скачиваемым и просматриваемым на платформе проекта: его посмотрели 3 308 090 раз, а скачали — 608 620. "Разговор о важном" с участием Валентины Матвиенко доступен на официальном сайте проекта.
Напомним, "Разговоры о важном" — классные часы, которые проводятся в российских школах с сентября этого года. Они посвящены ценностям российского общества, закреплённым в стратегии национальной безопасности. Формат урока зависит от возраста учащихся. Например, это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока или общение со специалистом по теме. Первым открытый урок провёл глава государства Владимир Путин 1 сентября в Калининграде.