"Разговоры о важном" с Валентиной Матвиенко набрали рекордное количество просмотров

В День Конституции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела открытый урок "Разговоры о важном", где рассказала российским школьникам об основном законе страны и поздравила их с государственным праздником. Стоит заметить, что запись классного часа стала самой скачиваемой и просматриваемой на платформе проекта.

По словам спикера Совфеда, российская Конституция — одна из лучших в мире, что признали и многие зарубежные специалисты. Основной закон страны содержит "колоссальный объединительный потенциал и потенциал развития для будущих поколений", заметила она.

"С моей точки зрения, это стало возможным благодаря тому, что её авторами были не только, а может быть, не столько юристы и эксперты, а реальные россияне", — сказала Матвиенко и напомнила, что "Конституция написана от лица многонационального народа Российской Федерации".

Председатель Совфеда подчеркнула, что в создании основного закона страны принимало участие всё российское общество. Говоря о поправках 2020 года, она подчеркнула, что в Конституцию были внесены масштабные изменения, касающиеся защиты семьи и детей, совершенствования политической системы, а также укрепления национальной безопасности и суверенитета. Она убеждена, что в законе учтены "представления наших граждан о справедливом, благополучном, безопасном настоящем и будущем своей Родины".

Этот урок стал самым скачиваемым и просматриваемым на платформе проекта: его посмотрели 3 308 090 раз, а скачали — 608 620. "Разговор о важном" с участием Валентины Матвиенко доступен на официальном сайте проекта.