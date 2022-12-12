Первый эпизод фильма "Морпехи. Сильные духом" выйдет 12 декабря

Уже сегодня, 12 декабря, RT представит документальный фильм "Морпехи. Сильные духом" — проект о реабилитации бойцов, которые получили тяжёлые ранения и потеряли конечности, но остались в живых.

"Морпехи. Сильные духом". Видео © Telegram / RT

В первом эпизоде прославленные бойцы спецоперации с позывными Струна, Рокот и Бойка расскажут, как проходят реабилитацию и привыкают к протезам. Также зрители увидят историю техника-протезиста Ибрагима, который помогает многим героям.

Фильм можно будет посмотреть в телеграм-канале "RT на русском".