Захарова намекнула Ватикану на необходимость извинений за слова о чеченцах и бурятах

Ватикан так и не принёс извинения за оскорбительные высказывания папы римского Франциска о военнослужащих из Бурятии и Чечни, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на предложение госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина провести в стране переговоры по Украине.