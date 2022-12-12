Захарова намекнула Ватикану на необходимость извинений за слова о чеченцах и бурятах
Ватикан так и не принёс извинения за оскорбительные высказывания папы римского Франциска о военнослужащих из Бурятии и Чечни, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на предложение госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина провести в стране переговоры по Украине.
"Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Ранее Захарова назвала запредельным извращением истины слова папы римского о чеченцах и бурятах, которых понтифик назвал самой жестокой частью российских войск, участвующих в спецоперации на Украине. Глава российских буддистов тоже счёл слова понтифика недобрыми. А посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест по поводу высказываний главы Католической церкви.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ