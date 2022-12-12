Российские военные сбили два украинских МиГ-29 и два Ми-8 в небе над ДНР

Российские военные уничтожили в небе над ДНР два истребителя МиГ-29 ВВС Украины и два вертолёта Ми-8. Об этом во время ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.