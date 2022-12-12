Российские военные сбили два украинских МиГ-29 и два Ми-8 в небе над ДНР
Российские военные уничтожили в небе над ДНР два истребителя МиГ-29 ВВС Украины и два вертолёта Ми-8. Об этом во время ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Украинские истребители сбиты средствами ПВО неподалёку от населённых пунктов Родинское и Павловка. Вертолёты же были уничтожены вблизи Курахова и Константиновки.
Кроме того, как сообщил сегодня Конашенков, за минувшие сутки российские войска поразили более 230 целей ВСУ и пошли в наступление у посёлка Пески в ДНР.
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