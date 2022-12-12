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Регион
Опубликовано 12 декабря 2022, 12:11
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Российские военные сбили два украинских МиГ-29 и два Ми-8 в небе над ДНР

Российские военные уничтожили в небе над ДНР два истребителя МиГ-29 ВВС Украины и два вертолёта Ми-8. Об этом во время ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские истребители сбиты средствами ПВО неподалёку от населённых пунктов Родинское и Павловка. Вертолёты же были уничтожены вблизи Курахова и Константиновки.

В ДНР сбит украинский вертолёт Ми-8
В ДНР сбит украинский вертолёт Ми-8

Кроме того, как сообщил сегодня Конашенков, за минувшие сутки российские войска поразили более 230 целей ВСУ и пошли в наступление у посёлка Пески в ДНР.

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Максим Плетнёв
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