Тарасова оценила шансы Анны Щербаковой на получение премии ISU

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" поделилась эмоциями после номинирования олимпийской чемпионки 2022 года по фигурному катанию Анны Щербаковой на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards. Тренер призналась, что очень рада за спортсменку.

"Анна Щербакова номинирована, это очень приятно! Единственный представитель из России? Я рада, что Щербакову включили. Думаю, есть шанс побороться за победу в номинации. Конкуренция будет высокая. Будем надеяться!" — сказала она и подчеркнула, что все кандидаты — достойные спортсмены.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Анна Щербакова включена в список номинантов премии Международного союза конькобежцев ISU. По данным источников РИА "Новости", вероятно, спортсменка поборется за награду в категории Most Valuable Skater ("Самый ценный фигурист").