"Вкусно – и точка" запретили работать под своим брендом в Казахстане
Условия договора с McDonald's не позволяют российской компании "Вкусно – и точка" выйти на рынок Казахстана, заявил журналистам владелец предприятий Александр Говор. Тем не менее сеть ресторанов быстрого питания всё равно может появиться в других государствах.
"Что касается Казахстана, и где находится McDonald's, мы при подписании документов с головной корпорацией не имеем права там находиться с новым брендом", — заявил он в ходе пресс-конференции.
Говор добавил, что сейчас сеть ищет возможности для выхода на другие рынки. Например, в Абхазии.
А 11 ноября во "Вкусно – и точка" рассказали о планах начать работать на территории Белоруссии и заменить уходящий оттуда McDonald's. Под новым брендом заведения должны были заработать 22 ноября, однако, как проверил Лайф, процесс идёт не так быстро.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV