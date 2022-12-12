"Вкусно – и точка" запретили работать под своим брендом в Казахстане

Условия договора с McDonald's не позволяют российской компании "Вкусно – и точка" выйти на рынок Казахстана, заявил журналистам владелец предприятий Александр Говор. Тем не менее сеть ресторанов быстрого питания всё равно может появиться в других государствах.

"Что касается Казахстана, и где находится McDonald's, мы при подписании документов с головной корпорацией не имеем права там находиться с новым брендом", — заявил он в ходе пресс-конференции.