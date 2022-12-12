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12 декабря, 12:32

"Вкусно – и точка" запретили работать под своим брендом в Казахстане

Условия договора с McDonald's не позволяют российской компании "Вкусно – и точка" выйти на рынок Казахстана, заявил журналистам владелец предприятий Александр Говор. Тем не менее сеть ресторанов быстрого питания всё равно может появиться в других государствах.

"Что касается Казахстана, и где находится McDonald's, мы при подписании документов с головной корпорацией не имеем права там находиться с новым брендом", заявил он в ходе пресс-конференции.

Говор добавил, что сейчас сеть ищет возможности для выхода на другие рынки. Например, в Абхазии.

В Белоруссии вместо "Вкусно – и точка" вновь открылись рестораны "Макдоналдс"

В Белоруссии вместо "Вкусно – и точка" вновь открылись рестораны "Макдоналдс"

А 11 ноября во "Вкусно – и точка" рассказали о планах начать работать на территории Белоруссии и заменить уходящий оттуда McDonald's. Под новым брендом заведения должны были заработать 22 ноября, однако, как проверил Лайф, процесс идёт не так быстро.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Матвей Шандрыголов

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