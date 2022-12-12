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12 декабря, 12:41

Агент Головина ответил на слухи об интересе "Боруссии" к российскому полузащитнику "Монако"

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, отреагировал на информацию об интересе дортмундской "Боруссии" к российскому футболисту. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" Клюев отметил, что поддерживает контакты с клубами из европейских чемпионатов.

"Интерес "Боруссии", Дортмунд? Пока без комментариев. Наверное, скауты разных клубов приезжают на матчи "Монако", чтобы посмотреть Александра. Интерес есть всегда. Но скауты каких клубов приезжают, неизвестно. Обращались ли к нам клубы из Европы? Естественно, мы контактируем с клубами из европейских чемпионатов, но из какой лиги, сказать не могу", — заявил он.

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А в "Реале" не стали опровергать возможный переход Роналду в клуб вместо Бензема. Агент лучшего в истории бомбардира Паулу Барбоза утверждал, что его подопечный связался с клубом по своей инициативе.

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ТАСС/Zuma/Panoramic

Ирина Фальке

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