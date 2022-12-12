В окрестностях Северодонецка нашли останки двух тысяч мирных жителей

В Северодонецкой агломерации за несколько месяцев обнаружили тела двух тысяч мирных жителей, которые стали жертвами обстрелов украинской армии. Об этом сообщила советник главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв агрессии Киева, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

"Агломерация города Северодонецка, город Рубежное, город Лисичанск, город Кременная — по нашим данным, погибло около 2000 гражданского населения", — сказала она на брифинге в Луганске.

Как уточнила Сорока, в августе на этих территориях началась работа по поиску захоронений, в которых приняли участие полевая команда совместно с МВД, бюро судебно-медицинских экспертиз и МГБ. По итогу в Рубежном подняли 318 тел, в Северодонецке — 149, в Горском — 2 человека. В Кременной подняты останки 31 подопечного дома престарелых и инвалидов, который был сожжён бойцами ВСУ, добавила она.