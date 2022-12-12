Лайф нашёл участок на "Рублёвке" фронтмена Little Big, и элитным жильём там вовсе не пахнет

Не так давно фронтмен российской группы Little Big Илья Прусикин, покинувший Россию с началом спецоперации, признался, что, живя на родине, был "очень богат", но после отъезда всё потерял. Лайф выяснил, какую собственность Прусикин имеет в России, и на деле всё действительно оказалось не так радужно.

СНТ "Рублёвка" в Ленинградской области. Видео © LIFE

До переезда в США Прусикин разъезжал по улицам родного города на автомобиле Porsche. Однако речь идёт не об экзотическом спорткаре, а о кроссовере Cayenne, который нынче на вторичном рынке можно приобрести в пределах 12 миллионов рублей. Чего не скажешь об участке артиста на "Рублёвке". Вот только речь снова не об элитной недвижимости в Подмосковье, а о посёлке со звучным названием, расположенном под Санкт-Петербургом.

СНТ "Рублёвка" находится в Ленинградской области, в 100 километрах от Северной столицы. Лайф побывал там и не увидел ни роскошных участков, ни дорогих вилл, ни тихих ухоженных улочек. Пустырь с парой-тройкой домов, несколькими стройками и участком в 11 соток — вот и вся "петербургская Рублёвка". Кстати, этот самый участок и принадлежит Прусикину. Сегодня он оценивается примерно в 300 тысяч рублей, что в переводе на валюту США, где сейчас проживает артист, всего $4770.