Лайф нашёл участок на "Рублёвке" фронтмена Little Big, и элитным жильём там вовсе не пахнет
У уехавшего из РФ фронтмена Little Big Прусикина нашёлся участок в Ленобласти и Porsche
Не так давно фронтмен российской группы Little Big Илья Прусикин, покинувший Россию с началом спецоперации, признался, что, живя на родине, был "очень богат", но после отъезда всё потерял. Лайф выяснил, какую собственность Прусикин имеет в России, и на деле всё действительно оказалось не так радужно.
СНТ "Рублёвка" в Ленинградской области. Видео © LIFE
До переезда в США Прусикин разъезжал по улицам родного города на автомобиле Porsche. Однако речь идёт не об экзотическом спорткаре, а о кроссовере Cayenne, который нынче на вторичном рынке можно приобрести в пределах 12 миллионов рублей. Чего не скажешь об участке артиста на "Рублёвке". Вот только речь снова не об элитной недвижимости в Подмосковье, а о посёлке со звучным названием, расположенном под Санкт-Петербургом.
СНТ "Рублёвка" находится в Ленинградской области, в 100 километрах от Северной столицы. Лайф побывал там и не увидел ни роскошных участков, ни дорогих вилл, ни тихих ухоженных улочек. Пустырь с парой-тройкой домов, несколькими стройками и участком в 11 соток — вот и вся "петербургская Рублёвка". Кстати, этот самый участок и принадлежит Прусикину. Сегодня он оценивается примерно в 300 тысяч рублей, что в переводе на валюту США, где сейчас проживает артист, всего $4770.
Ранее Лайф сообщал о том, что участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская пожаловались на нищету. Музыканты в начале года сбежали из России в Лос-Анджелес с двумя чемоданами, а теперь перебиваются редкими заработками с концертов. Однако беда не приходит одна. За финансовыми проблемами последовал и творческий кризис: в конце ноября группа Little Big объявила, что Прусикин и Таюрская остались единственными участниками коллектива.
ТАСС / Терещенко Михаил