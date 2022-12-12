Ситуацию вокруг Сербии и Косова сравнили с тем, что происходит на Украине

Ситуация, которая разворачивается сегодня между Косовом и Сербией, сильно напоминает то, что происходило и происходит по сей день на Украине. Об этом заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Вся ситуация, абсолютно вся, и отношение Приштины к сербам в Косове, напоминает, естественно, в меньшем масштабе всё, что происходило и происходит на Украине. Те же самые схемы, то же самое поведение Запада", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он также напомнил слова главы внешнеполитической службы Евросоюза, который призывал Белград не допустить любых враждебных действий в отношении миссий ЕС и НАТО в Косове. По словам дипломата, именно такие провокации и готовятся со стороны Приштины, о чём известно сербским спецслужбам. По их данным, в дальнейшем Косово намерено обвинить в агрессии сербов, что ещё раз указывает на схожесть ситуации с тем, что было на Украине.