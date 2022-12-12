Названы регионы России с самым большим числом камер на дорогах

В России вновь составили рейтинг регионов с наибольшим числом камер на дорогах, в тройке лидеров по-прежнему Татарстан, Москва и Свердловская область. Данные публикуют "Вести Подмосковья" со ссылкой на "Промрейтинг", уточняя, что в сравнении с аналогичными показателями четырёхмесячной давности мало что изменилось.

"С 8-й на 9-ю строчку переместилась Самарская область, уступив свою позицию г. Санкт-Петербургу, ранее замыкавшему десятку лидеров. Потеряла один пункт и Республика Крым, теперь она расположилась на почётном 10-м месте", — говорится в тексте.

На первом месте — Татарстан, где насчитывается 4785 дорожных камер, на втором — Москва с 3749 техсредствами на дорогах, на третьей позиции закрепилась Свердловская область (2977 камер). Затем в списке идут Московская область, Краснодарский край, Башкортостан, Тюменская область.

Что интересно, самый большой прогресс по приросту числа камер у Башкортостана, за последнее время там появилось 550 дополнительных средств слежения, а вот в Москве на 220 объектов фотофиксации стало меньше. По данным ГИБДД, большинство регионов, вошедших в первую десятку рейтинга, лидируют и по показателям аварийности на дорогах.