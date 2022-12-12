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12 декабря, 13:41

EUobserver: Под санкции ЕС могут подпасть Лепс, Корчевников и Гоблин Пучков

<p>Певец Григорий Лепс и публицист Дмитрий Гоблин Пучков. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин / Валентин Егоршин</p>

Певец Григорий Лепс и публицист Дмитрий Гоблин Пучков. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин / Валентин Егоршин

Российские телеведущие, певцы и блогеры могут попасть в очередной санкционный список Евросоюза. По данным агентства EUobserver, в частности, ограничения затронут певца Григория Лепса и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова.

"В состав новых чёрных списков ЕС из 144 человек входят популярные российские телеведущие Борис Корчевников и Марина Евгеньевна Ким, певец Григорий Лепсверидзе (Лепс. — Прим. Лайфа), а также писатель Дмитрий Пучков", — указало издание.

Кроме того, по данным портала, в санкционные списки могут попасть некоторые российские телеканалы, СМИ, а также предприниматели.

ЕС всё ещё не согласовал девятый пакет санкций против России

ЕС всё ещё не согласовал девятый пакет санкций против России

При этом 7 декабря Еврокомиссия представила новый — девятый — пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собирались внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Однако единства по вопросу антироссийских ограничений в Евросоюзе не было. И сегодня стало известно, что главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Проект вернули на рассмотрение постпредов.

Оксана Попова

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