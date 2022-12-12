EUobserver: Под санкции ЕС могут подпасть Лепс, Корчевников и Гоблин Пучков

Российские телеведущие, певцы и блогеры могут попасть в очередной санкционный список Евросоюза. По данным агентства EUobserver, в частности, ограничения затронут певца Григория Лепса и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова.

"В состав новых чёрных списков ЕС из 144 человек входят популярные российские телеведущие Борис Корчевников и Марина Евгеньевна Ким, певец Григорий Лепсверидзе (Лепс. — Прим. Лайфа), а также писатель Дмитрий Пучков", — указало издание.