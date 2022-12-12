Журнал Time наградил президента Украины Владимира Зеленского званием "Человек года" совершенно необоснованно, поскольку политик совершенно некомпетентен и ко всему прочему разделяет неонацистские взгляды. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Мы должны понимать, что с самого начала конфликта имидж Зеленского формировался ЦРУ и МИ-6 при помощи информационной войны и связей со СМИ. Признание журналом Time украинского лидера человеком года лишь ещё одно подтверждение этому. Он последний человек в мире, который должен был его получить", — подчеркнул Риттер, добавив, что Зеленский является "кошмаром" не только для своей страны, но и для так называемых партнёров Украины — Евросоюза и США.

Бывший военный напомнил, что Зеленский в своём стремлении к власти закрыл все оппозиционные СМИ, пресёк работу всех политических партий, которые его не поддерживали, а уровень одобрения украинского лидера среди населения ещё до начала спецоперации не превышал 25%.

По словам Риттера, Зеленский лишь инструмент диктатуры и авторитаризма, которого никоим образом не волнует продвижение демократии в стране. Он также указал и на то, что Украина сама позиционирует себя как неонацистское государство, разделяя взгляды Степана Бандеры.