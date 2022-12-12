Ювелирный дом Басты Saint Bones обязали выплатить 1,4 млн рублей неустойки за аренду

Ювелирный дом российского рэпера Басты (Василий Вакуленко) Saint Bones заплатит 1,4 млн рублей неустойки за аренду помещений по решению суда. Об этом пишет SHOT со ссылкой на соответствующие документы.

Магазин ювелирных украшений для мужчин музыкант открыл в 2017 году. В люксовом бутике представлены перстни, гребни и браслеты от 75 тысяч до полумиллиона рублей. Помещение под ателье предприниматели арендовали у АО "НИИ природных, синтетических алмазов и инструмента" с ежемесячной платой в размере 342 тысячи рублей. Однако бизнес ожидаемой прибыли так и не принёс, а долги за аренду остались.

Согласно документам, долг Saint Bones копился с июля 2020 года и к середине ноября превысил сумму в 2,3 миллиона рублей. Но часть задолженности решением суда всё же была списана. С учётом этого Баста обязан выплатить 1,4 миллиона рублей неустойки.