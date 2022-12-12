Польша и ФРГ просят у ЕК больше денег из-за наплыва украинских беженцев

Варшава и Берлин ожидают дальнейшего наплыва украинских беженцев, из-за чего им потребуется дополнительная финансовая помощь от Еврокомиссии, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Число беженцев в Польше в последние недели и месяцы возросло. Мы считаем, что их сейчас около трёх миллионов. Вероятно, это будет означать рост числа беженцев в Германии и соседних странах", — сказал польский президент.

Дуда призвал Германию готовиться к увеличению числа мигрантов, поскольку "некоторые беженцы считают Польшу транзитной страной".

"Мы должны обращаться к европейскому сообществу, к Еврокомиссии с просьбой о специальной финансовой поддержке наших стран, которые принимают на себя груз, связанный с принятием беженцев", — добавил он.