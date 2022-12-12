Психолог рассказал, какие игрушки покупать детям

Директор института педагогики и психологии образования, профессор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических и психологических наук Александр Савенков рассказал, какие игрушки следует покупать детям. По его мнению, предпочтение стоит отдать вариантам, которые понравились самим родителям.

"Примерно в два года у ребёнка формируется символическое мышление. И с тех пор любой предмет может стать для него игрушкой. Диван может превратиться в паровоз или пароход, из стола можно сделать замечательный домик, и, в общем, дальше все разговоры об игрушке, они несколько избыточны", — отметил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, проблема игрушек крайне переоценена. В этом деле задействовано множество людей — маркетологов, которые продают, производителей, которые создают, и дизайнеров, которые разрабатывают игрушки. Каждый из них давит на покупателей, в то время как в этом вопросе стоит, наоборот, быть как можно спокойнее.

"Если вы идёте к ребёнку и для вас это большая проблема — какую игрушку купить, покупайте ту, которая нравится вам. Если вы выберете это с удовольствием, если вам это интересно, вполне возможно, что и ребёнок загорится. Но вы ведь идёте зная, к кому идёте. Вы знаете возраст ребёнка, его предпочтения вероятные и сделайте поправку на это. Если вы это сделаете с удовольствием, будет замечательно", — предложил Савенков.

Если подарить дорогую коллекционную куклу, она может стать началом коллекции, а может остаться обычной, как и прочие игрушки. Однако будет достаточно уже того, что ребёнок первоначально ей обрадуется и переживёт какие-то эмоции. В итоге будет хорошо и тому, кто подарил, и тому, кто получил. Однако может случиться и такое, что уже через пару минут игрушка попадёт в шкаф или сундук, в котором у ребёнка хранятся остальные вещицы. По словам эксперта, это совершенно естественно, если интерес ребёнка быстро угаснет к игрушке, не стоит надеяться, что он будет играть с ней долго-долго.

"Что же касается высокотехнологичных игрушек и нашего страха перед ними, то я, может быть, несколько забегая вперёд, должен сказать, что война, которую вели педагоги и некоторые детские психологи с гаджетами, с допуском к этому детей, бездарно проиграна. Топор войны надо зарыть, подписать акт о безоговорочной капитуляции и научиться с этим жить", — заключил психолог.